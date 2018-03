Receita apura servidora no ABC por IR violado Uma analista tributária da Receita Federal em Santo André e São Bernardo do Campo, no ABC paulista, está sendo investigada na condição de principal suspeita de violação de sigilo fiscal dos dados da declaração do Imposto de Renda (IR) do vice-presidente do PSDB, Eduardo Jorge Caldas Pereira. A corregedoria não revela o nome nem confirma se é uma funcionária, sob a alegação de que a investigação é protegida por sigilo legal.