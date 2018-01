Receita apura fraude em IR na Assembleia Legislativa-PR Representantes da Receita Federal, do Ministério Público Federal (MPF) e da Polícia Federal (PF) estiveram hoje na Assembleia Legislativa do Paraná para recolher documentos que ajudem na investigação sobre fraudes na restituição do Imposto de Renda (IR). Segundo a apuração, podem ter sido usados nomes de funcionários "fantasmas" da Casa em comprovantes de renda falsos e deduções inexistentes. O golpe teria levado ao recebimento indevido de pelo menos R$ 1 milhão nos últimos cinco anos.