Recapturado em SP suspeito de matar Celso Daniel

Foi recapturado nesta quinta-feira, 10, à noite Elcyd Oliveira Brito, um dos acusados de envolvimento no assassinato do ex-prefeito de Santo André, no Grande ABC paulista, Celso Daniel (PT), em 2002. Ele foi localizado no Jardim Miriam, na zona sul da capital paulista. A prisão foi feita por policiais do 35º Distrito Policial (Jabaquara).

Ele estava foragido do presídio de Pacaembu desde 4 de agosto de 2010. Na ocasião, Oliveira e outros dois presos fugiram da unidade escalando e pulando os dois alambrados que circundam o Centro de Progressão Penitenciária de Pacaembu.

Durante buscas nas imediações, um dos fugitivos foi recapturado pela Polícia Militar, na região da cidade de Flórida Paulista. A Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) determinou a instauração de sindicância para apurar eventuais responsabilidades.

Celso Daniel foi sequestrado na noite de 18 de janeiro de 2002 por um grupo armado. O corpo dele foi encontrado dois dias depois em uma estrada de terra batida em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo.