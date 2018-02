Recado de Dilma é para diminuir despesas, diz Temer

"Ela (Dilma) quer reduzir despesas. Não há ideia de aumento de despesas, mas é preciso verificar o que vai acontecer neste fim de ano, especialmente com os projetos que estão na Câmara e no Senado, para verificar se existe necessidade ou não de algum ajustamento", afirmou o peemedebista.

Após uma cerimônia em que recebeu uma comenda do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, Temer reforçou que o orçamento ainda será avaliado pela equipe de transição, mas que espera aprová-lo este ano.

Confirmando os papéis desempenhados pelos integrantes da equipe de transição, Temer afirmou que caberá aos deputados Antonio Palocci e José Eduardo Cardozo as questões do âmbito administrativo da transição. A ele e a José Eduardo Dutra foi atribuída a dimensão política.

"Vou conversar com todas as bancadas (no Congresso), com todos os partidos - como farão os demais membros da comissão (de transição). Vamos tentar fazer uma coisa extremamente harmoniosa", disse.