Recadastramento federal de armas começa nesta sexta Começa nesta sexta-feira em todo o País o recadastramento federal de armas de fogo. Todos os proprietários - seja ele pessoa física, policial civil, federal, legislativo, empresa pública ou privada - devem fazer o recadastramento. Só estão liberadas as pessoas que tiveram o registro renovado, a partir de julho de 2004. De acordo com a Polícia Federal, os policiais militares deverão renovar seu registro junto a sua organização militar. O prazo final para o recadastramento é dia 02 de julho de 2007. Quem não renovar o registro pode ser preso em flagrante delito pelo crime de posse ou porte ilegal de arma. Para efetuar o recadastramento, é necessária a apresentação do registro de arma de fogo ou de uma cópia do boletim de ocorrência, comprovando o extravio do documento, fato que pode comunicado no distrito policial mais próximo.