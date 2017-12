Rebelo reunirá Mesa para discutir lista de parlamentares O presidente da Câmara, Aldo Rebelo (PCdoB-SP)reunirá a Mesa nesta tarde para decidir o futuro dos deputados citados na lista da Polícia Federal, dentro das investigações de fraude na compra de ambulâncias superfaturadas para prefeituras. A lista foi encaminhada pela Justiça na última quinta-feira na qual constam nomes de 62 deputados, além do deputado cassado Ronivon Santiago (PP-AC) e do suplente, Aldir Cabral (PFL-RJ). A assessoria jurídica da Corregedoria da Câmara está trabalhando na triagem dos nomes, desde ontem. Uma equipe passou toda a madrugada e a manhã de hoje separando o que existe na apuração feita pela Polícia Federal de cada deputado. Com esse levantamento, a Mesa deverá excluir de qualquer processo os deputados que foram apenas citados nas conversas telefônicas dos envolvidos. Os deputados com indícios de envolvimento deverão responder a um processo na Comissão de Sindicância da Corregedoria. Dos 62 deputados, segundo assessores da Câmara, grande parte deverá ser excluída.