Rebelo: País já fez coisas mais importantes que a Copa O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, afirmou nesta sexta-feira, 27, que o País "já fez coisas mais difíceis e importantes que Copa do Mundo". "O Brasil tem muito orgulho de receber a Copa do Mundo, mas o Brasil já fez coisas mais difíceis e importantes que Copa do Mundo e Olimpíada. O esforço de construir esse País não pode ser subestimado", ressaltou o ministro, que participa da convenção nacional do PcdoB em Brasília.