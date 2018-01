Rebelião em Rondônia termina com 27 mortos Terminou no início da madrugada desta quinta-feira a rebelião no presídio Urso Branco, em Porto Velho, onde 300 detentos protestavam contra a superlotação e a restrição da circulação dos presos no presídio. Segundo a polícia e o governo do Estado, o número oficial de mortos foi de 27 pessoas. Anteriormente, a Companhia de Controle de Distúrbio (CDD) da Polícia Militar divulgou o número de 45 mortos. Depois de várias horas de negociações, os amotinados não mostraram resistência quando a polícia retomou o controle do presídio. Uma comissão do Ministério Público e membros da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) participaram das negociações.