Rebelados matam 30 e fazem 27 reféns em RO Pelo menos 30 presos foram mortos, desde a madrugada, na maior rebelião já ocorrida no presídio Urso Branco, em Porto Velho, onde 300 homens protestam contra a superlotação e as últimas decisões judiciais, que restringem, entre outras coisas, a circulação dos detentos pelos espaços do presídio. Às 13h30 (hora de Rondônia) mais de 50 homens da Companhia de Controle de Distúrbio (CDD) da Polícia Militar aguardavam autorização para entrar no Urso Branco, parcialmente destruído. A PM tinha mais de 100 bombas de gás lacrimogêneo para tentar controlar a manifestação. Enquanto isso, uma comissão do Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) buscava meios de negociar o fim da rebelião. Estimativas do comando da CDD indicava que o número de mortos poderia passar de 40, porque oficialmente foram contados 28 cadáveres e haviam 12 reféns antes de o dia amanhecer. No começo da manhã, entretanto, o CDD não conseguiu mais localizar esse grupo de reféns e chegou a supor que estivessem mortos. Mais tarde, a PM divulgou que havia 27 reféns. Os escolhidos para morrer eram jogados de pontos altos do edifício, ou atacados com estilete. A Superintendência de Assuntos Penitenciários mandou recolher os corpos em carrinhos de mão. "Os responsáveis devem ser punidos com rigor", disse Hiram Marques, presidente da OAB rondoniense, que chegou ao Urso Branco acompanhado do promotor João Francisco Afonso, que participou do recadastramento geral realizado no Urso Branco há dois meses - só assim se foi possível obter um diagnóstico preciso da população do presídio. Dias antes, uma comissão da Secretaria Nacional de Direitos Humanos do Ministério da Justiça havia exigido uma série de mudanças na política administrativa da unidade, em função da matança de seis presos promovida no dia 11 de setembro pelo homicida Marcos Antonio Ribeiro, o ?Monstro de Minas?. No começo do ano passado, líderes dos detentos chegaram a jogar futebol com a cabeça de mortos. Ainda no começo da tarde, as autoridades descartaram a possibilidade de invasão do Urso Branco e instituíram um ?grupo de gerenciamento da crise?, coordenada pelo juiz da Vara de Execuções Penais, Teodoro Neto.