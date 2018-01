Reali Júnior era 'embaixador' brasileiro na França

O jornalista Elpídio Reali Júnior, morto neste sábado, 9, aos 71 anos, ficou conhecido por seu trabalho como correspondente na França, país para onde se mudou em 1972, durante a ditadura militar. Para os exilados políticos brasileiros, Reali tornou-se também uma referência diplomática.

"Ele era uma espécie de embaixador informal dos brasileiros. Na época dos exílios, acolheu muitos de nós", relata o ex-governador José Serra, que também viveu na França durante a ditadura. "Foi um autoexílio", conta o jornalista e colega de profissão, José Carlos Pereira, diretor de redação da Rádio Jovem Pan, onde Reali Júnior trabalhava desde 1966.

Na França, Reali não deixou de acompanhar o cenário político nacional e, com mais liberdade para trabalhar, concentrava informações relevantes. "Ele continuava muito melhor informado do que nós que estávamos aqui", conta José Carlos Pereira. "Era importante conversar com ele. Nós que estávamos lá tínhamos muita dificuldade de saber do Brasil", relembra o deputado federal e secretário de Energia do Estado, José Aníbal (PSDB).

Amigo desde a adolescência do jornalista, o advogado e ex-ministro da Justiça José Carlos Dias conta que a casa de Reali Júnior na França recebia políticos de trajetórias distintas. "Ali não havia diferença. Ele dava apoio a todo mundo e passava informações. No fim, era um amigo", conta. Além de José Serra e Aníbal, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso também foi um dos frequentadores da casa de Reali.

Liberdade. Para seus amigos de profissão, a atuação internacional consolidou a carreira de Reali Júnior e reforçou uma de suas principais características, a transparência. "Ele não tinha pudor de cobrir o cotidiano. Teve participação importante na história política do Brasil e tinha relação com todos os políticos", afirma o jornalista e ex-ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Miguel Jorge.

Além de sua atuação na área política, a trajetória profissional de Reali ficou marcada pelo seu envolvimento na campanha contra o uso do amianto (substância considerada prejudicial à saúde) na construção civil. "Foi ele quem denunciou os riscos do uso aqui no Brasil", diz o amigo e jornalista Joseval Peixoto. Atualmente, a substância é proibida no País e foi banida em 58 países.

"Ele era bom porque era exclusivamente repórter e sem compromisso com o poder. Serviu como padrinho e referência para os jornalistas mais jovens", conta Joseval Peixoto.

Em nota divulgada na tarde deste sábado, a presidente Dilma Rousseff declarou que a morte de Reali representa a perda de um dos nomes "mais emblemáticos" da imprena brasileira. "Seus anos como correspondente de veículos de comunicação brasileiros em Paris foram marcados por grandes reportagens. Mais do que um repórter talentoso, o país perde um ilustre brasileiro", diz a nota. O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab também lamentou a mortedo jornalista. "Estou certo de que seu trabalho, profissionalismo e postura servirão de exemplo para as novas gerações do jornalismo", disse em nota. / Colaborou Simone Iwasso

