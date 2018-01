Reale Jr. quer levar transparência à campanha de Alckmin O jurista Miguel Reale Jr., que acaba de assumir o comitê financeiro da campanha presidencial do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), afirmou, para Agência Estado, que assumiu a tarefa com a missão de conceder transparência à estrutura de captação de recursos tucana. Segundo Reale Jr., o comitê deve ser composto por, pelo menos, mais uma pessoa no comando, conforme manda a Lei. O jurista, a pedido de Alckmin, já indicou alguns nomes de fora de São Paulo para participar da estrutura, mas não quis revelar. "Vamos tentar trazer pessoas que tenham credibilidade e responsabilidade", diz Reale Jr. Para ele, o tesoureiro da campanha, que será escolhido logo após a formalização do comitê, deve ter um perfil "técnico e histórico profissional", sem que necessariamente seja ligado a algum dos partidos que compõem a chapa. Reale Jr. diz ter informado ao candidato que continuará trabalhando pelas propostas feitas ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo movimento "Da Indignação à Ação", encabeçado por ele, para as eleições desse ano. Entre elas, estão as instituições de audiências públicas para a prestação de contas dos candidatos majoritários, o estabelecimento de convênios entre os tribunais eleitorais e os tribunais de contas e a exposição pública - por meio da internet e da TV - dos principais transgressores das regras eleitorais. Reale Jr. estuda instituir as divulgações de contas da campanha quinzenalmente - o TSE só exige duas exposições das contas durante o período eleitoral - e uma maior divulgação das fontes de receita. "Ainda estou aguardando outras informações, mas vamos caminhar para o máximo de transparência."