Real Grandeza vê 'equívoco' em pedido de auditoria O presidente da Fundação Real Grandeza, Sérgio Wilson Ferraz Fontes, afirmou que o senador Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE) está "equivocado" ao cobrar do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a instalação de uma auditoria independente para verificar as contas do fundo de pensão que gere os recursos da geradora Furnas e a Eletronuclear. "Nós já somos acompanhados por controladores externos que verificam a performance de nossos investimentos. É um equívoco pedir mais uma auditoria", disse, completando que "se tiver que vir, que venha". Ele destacou o fato de o fundo de pensão ser independente e, portanto, estar fora da alçada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva neste quesito de auditoria. "Quem poderia fazer este pedido é a Secretaria de Previdência Complementar, que também já nos acompanha", disse.