Real dobra em relação ao dólar no governo Lula

O real quase dobrou de valor em relação ao dólar nos últimos cinco anos, com alta de 99,5% entre 2003 e 2007. Foi a maior valorização frente ao dólar entre oito moedas - seis moedas latino-americanas mais o euro - estudadas pela consultoria Economática, que considerou o dólar Ptax venda (média das cotações medida pelo Banco Central) do último dia do ano como referência para cálculo no Brasil. Neste período, o dólar vendido no Brasil passou de R$ 3,53 em 2002 para R$ 1,77 no último dia do ano passado. Neste período de cinco anos, o dólar também perdeu valor em relação a outras moedas. O peso chileno teve uma valorização de 45% e a moeda colombiana ganhou 43% em relação ao dólar. Já o euro teve uma valorização de 28,7%. No ano passado, a moeda brasileira subiu 20,7%, perdendo apenas para 2003, quando o real aumentou 22,3%. Naquela época, no entanto, a alta do real deve-se principalmente à recuperação depois da forte queda às vésperas da eleição presidencial do ano anterior. No fim de 2002, o dólar estava valendo R$ 3,53. Fatores internos e externos Desta vez, segundo analistas, a valorização do real frente ao dólar deve-se a outros fatores. No plano interno, se manteve valorizado com o grande fluxo de dólares que entrou no país no ano passado tanto como investimento quanto como saldo da balança comercial. No plano externo, o dólar se depreciou com os elevados déficits comercial e de orçamento dos Estados Unidos, com a desaceleração do crescimento da economia e a redução da taxa de juros, que reduzem a rentabilidade dos investimentos no país e estimulam a aplicação em outros mercados. Na análise econômica enviada nesta quarta-feira aos clientes, os economistas do banco francês BNP-Paribas avaliam que os mesmos fatores devem manter o real valorizado neste ano. E acreditam que mesmo com a projeção de déficit na conta de transações correntes, o fluxo de entrada de dólares vai continuar intenso, por conta dos investimentos estrangeiros e exportações. O Banco Central projeta um superávit comercial menor este ano - de US$ 39 bilhões em 2007 para US$ 30 bilhões em 2008 - com o crescimento das importações num ritmo maior do que o aumento das exportações. Esta tendência é motivo de polêmica no Brasil, até mesmo dentro do próprio governo. Alguns justificam o fato como sinal de vigor do crescimento econômico, enquanto outros destacam o risco de uma substituição do produto nacional pelo importado e perda de competitividade da indústria brasileira. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.