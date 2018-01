Reajuste do Bolsa Família é 'vitrine', diz líder do PSDB O líder do PSDB na Câmara, deputado Duarte Nogueira (SP), avaliou hoje que o reajuste dos benefícios do programa Bolsa Família é uma tentativa do governo de minimizar o efeito de notícias negativas como o corte de R$ 50 bilhões do Orçamento da União, detalhado ontem, e o possível aumento de juros na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, que termina amanhã.