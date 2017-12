Reação de Lula tem destaque nos jornais argentinos A negativa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a existência de supostas contas suas no exterior foi publicada pelos principais jornais da Argentina. O La Nación reproduziu a negativa do empresário Daniel Dantas de que teria provas sobre as supostas contas, como publicou a revista Veja, neste fim de semana. O Clarín destacou o desabafo do presidente sobre as denúncias publicadas na revista semanal. O Clarín ressalta que Lula pode até dizer à Evo Morales que "se não brigou com George Bush, não discutiu com ninguém, não vai brigar com ele, mas com a revista Veja, as coisas são diferentes. "Lula parece enfurecido. A reação se entende: falta pouco para as eleições de outubro, e ele vem sendo golpeado pela nacionalização do gás boliviano e o presente sangrento dos traficantes de São Paulo".