Raupp perde no julgamento, Mas STF adia decisão O Supremo Tribunal Federal (STF) adiou ontem a decisão de abrir um processo criminal contra o senador Valdir Raupp (PMDB-RO), quando o resultado do placar desfavorável ao congressista estava para ser proclamado na corte. Depois que todos os ministros já tinham votado, e o placar indicava a abertura da ação por 6 votos a 5, a ala derrotada no julgamento, tentou, sem sucesso, convencer um dos 6 favoráveis à abertura do processo a mudar o voto. A reversão de apenas um voto levaria a denúncia para o arquivo. Como nenhum desses ministros se dispôs a modificar sua opinião, um impasse foi instalado.