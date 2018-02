Raupp lamenta morte e espera que PSB continue na disputa

"Esperamos que eles possam encontrar um caminho para que a democracia brasileira continue fortalecida com a disputa da chapa de Eduardo", disse. O parlamentar não comentou a possibilidade de Marina Silva assumir como cabeça de chapa.

Para o senador, o falecimento de Campos é uma perda irreparável para o povo brasileiro. "Nesse momento só nos resta externar os nossos mais profundos sentimentos", afirmou. Raupp destacou as qualidades e a maturidade do político pernambucano. "Era um candidato competitivo, com boas propostas para o País, um político experiente, apesar de jovem", disse.

Pezão

O governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, declarou em nota divulgada na tarde desta quarta-feira que, com a morte de Eduardo Campos, o País perde um "homem honrado e sempre atento às demandas sociais do povo brasileiro". Campos faleceu em acidente aéreo em Santos, no litoral paulista.