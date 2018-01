Raupp indica Walter Pereira para relatar MP 443 O líder do PMDB, senador Valdir Raupp (RO), indicou o senador Walter Pereira (PMDB-MS) para relatar a medida provisória (MP) 443, que autoriza o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal a comprarem instituições financeiras. Na semana passada, o PT reivindicou o cargo para o senador Aloizio Mercadante, mas, pelo rodízio, cabe à bancada peemedebista indicar o relator da MP 443. Ou seja, Mercadante só assumiria o posto mediante um acordo entre os dois partidos. Raupp disse na tarde de hoje que ninguém do PT o procurou para conversar sobre isso e, portanto, apenas cumpriu uma atribuição regimental. Walter Pereira disse que aceitou a indicação de Raupp.