Raupp diz que Rio é foco de entrave na aliança PMDB-PT Em jantar realizado na noite desta quarta-feira, 15, em Brasília, integrantes da cúpula do PMDB realizaram uma série de avaliações sobre o quadro de alianças com o PT nos Estados para a eleição de 2014. De acordo com o presidente nacional em exercício do PMDB, senador Valdir Raupp (RO), um dos principais focos de entrave na aliança está no Rio. No Estado, o partido insiste em lançar com apoio do PT a candidatura do vice-governador Luiz Fernando Pezão (PMDB). Petistas do Rio, no entanto, defendem a candidatura do senador Lindbergh Farias (PT-RJ).