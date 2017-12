Raupp anuncia que manterá mínimo de R$ 375 no Orçamento O relator do Orçamento de 2007, senador Waldir Raupp (PMDB-RR), informou na tarde desta segunda-feira, 18, que a previsão de novo salário mínimo de R$ 375,00 será mantida no seu relatório final, que deverá ser votado na próxima quinta-feira pelo plenário do Congresso. O relator teve nesta segunda uma conversa com o ministro de Relações Institucionais, Tarso Genro, que lhe informou que o governo ainda não fechou questão sobre o valor do salário mínimo, porque está discutindo o assunto com as centrais sindicais. O Orçamento só estima despesas decorrentes do salário mínimo - a efetiva fixação do valor compete ao presidente da República, por meio de projeto de lei, e isso só deverá ser feito em fins de fevereiro/início de março do próximo ano. O relatório do Orçamento de 2007 prevê também que os investimentos, inicialmente fixados em R$ 16 bilhões pelo governo, aumentarão para R$ 27 bilhões. Essa ampliação decorre, como em todos os anos, pela inclusão das emendas de parlamentares.