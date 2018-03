Raúl Castro visita Brasil no fim do ano O presidente de Cuba, Raúl Castro, virá ao Brasil no final deste ano, informou uma fonte do governo brasileiro. O convite para a visita foi realizado durante a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Havana, em janeiro. O período da vinda de Raúl Castro foi acertado em encontro entre Lula e Ricardo Alarcón, presidente da Assembléia Nacional de Cuba, na última quarta-feira, no Palácio do Planalto. É provável que a data seja dezembro. "A presença de Raúl é uma retribuição da visita de Lula", disse a fonte à Reuters. Quando Lula esteve em Cuba, Raúl substituía interinamente seu irmão, o líder Fidel Castro. A partir de fevereiro, Raúl foi efetivado no posto, encerrando 49 anos da liderança de Fidel, desde a revolução em 1959. (Reportagem de Carmen Munari)