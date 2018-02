Ratinho Jr. terá de responder a processo no STF

A PGR considerou que o parlamentar omitiu valores na estimativa de receitas em prestação de contas, quando Ratinho Junior era candidato a deputado estadual no Paraná. A defesa do deputado sustentou que a prestação de contas foi realizada de forma legítima, no montante de R$ 960 mil, e afirmou que os valores movimentados em contas bancárias e indicados pela procuradoria corresponderiam a "fração do todo". No entanto, por unanimidade, os ministros da 1ª Turma decidiram receber a denúncia. A partir de agora, o deputado vira réu na casa e terá oportunidade de apresentar defesa antes de ser julgado no STF.