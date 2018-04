Raposa Serra do Sol volta à pauta do STF O ministro Marco Aurélio Mello deve apresentar na próxima quarta-feira, seu voto na ação que discute a demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol. Em dezembro, a sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) foi suspensa com 8 votos favoráveis à demarcação contínua da reserva. Além do ministro Marco Aurélio, faltam votar Celso de Mello e Gilmar Mendes.