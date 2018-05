Raposa Serra do Sol pode ser julgada este ano, diz Mendes

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Gilmar Mendes, disse nesta quinta-feira, 25, que mantém a confiança de que as ações referentes à demarcação da Terra Indígena Raposa Serra Sol, em Roraima, e à validade de títulos de posse na Terra Indígena Caramuru-Paraguaçu, na Bahia, sejam julgadas definitivamente ainda neste ano. Os julgamentos de ambos os casos foram suspensos por dois pedidos de vista do ministro Menezes Direito, um em 27 de agosto e outro quarta-feira, 24. Veja também: Especial sobre a disputa de terras indígenas Entenda a sessão da Raposa e relembre recentes decisões "É fundamental que decidamos em tempo socialmente adequado, mas também com segurança", afirmou Mendes. Ele também argumentou que o gesto de Menezes Direito não deveria ser criticado, pela complexidade dos casos e pela intensidade do ritmo de trabalho do tribunal. "É claro que o relator se debruça sobre isso, mas nem todos conseguem fazê-lo. O pedido de vista nesses casos é recomendável e até salutar." Na abertura do Encontro Regional do Judiciário, organizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para promover a integração e a cooperação entre os tribunais, o presidente do STF também comentou reportagem de quarta-feira, 24, do jornal Correio Braziliense que apontou casos de exploração sexual de meninas de 8 a 10 anos, na Rodoviária do Plano Piloto, em Brasília. Mendes classificou o fato relatado pelo jornal como "lamentável e deplorável". Ele disse que conversou com o presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT) a respeito dos recursos necessários para o combate a esse tipo de crime. "Vamos nos debruçar sobre isso, estamos preocupados", resumiu.