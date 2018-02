Rands: PT repetirá assinaturas em novo pedido de CPI O líder do PT na Câmara, Maurício Rands (PE), afirmou hoje que seu partido vai repetir as assinaturas no requerimento de criação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Cartões Corporativos na Casa, para corrigir erro apontado pelo presidente do Senado, Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN). "A posição do governo é clara: não teme a CPI. Teve a iniciativa de criar uma CPI no Senado e depois concordou com a CPI mista", afirmou o líder. Rands avaliou que uma CPI muitas vezes dificulta o cumprimento de uma agenda positiva para o País. "Sem CPI já temos dificuldades. Com CPI às vezes aumentam essas dificuldades. Qualquer governo prefere um ambiente mais tranqüilo para cumprir uma agenda de desenvolvimento para o País, disse.