Randolfe Rodrigues disputará a Presidência do Senado pelo PSOL

O PSOL confirmou nesta segunda-feira, 31, a candidatura do senador Randolfe Rodrigues (AP) à presidência do Senado. Ele terá como único adversário o atual presidente da Casa, o senador José Sarney (PMDB-AP). Se for reeleito, Sarney presidirá o Senado pela quarta vez.

"A nossa candidatura não é de oposição e não é contra ninguém. O Senado tem que ser a Casa do debate, da diversidade, da pluralidade. Não pode ser espaço de unanimidade e monólogos", afirmou Randolfe há pouco em entrevista à imprensa.

A eleição para a presidência do Senado será realizada nesta terça-feira (1º).