Randolfe não é mais pré-candidato pelo PSOL O senador Randolfe Rodrigues (PSOL-AP) não é mais pré-candidato à Presidência da República. Segundo apurou a reportagem, ele deve se candidatar ao governo do Amapá. Em seu lugar, o PSOL decidiu nesta sexta-feira lançar Luciana Genro (RS), filha do governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro (PT). Inicialmente, Luciana seria candidata à vice na chapa "puro sangue".