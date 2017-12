Rainha faz acordo com sindicatos para invasões em SP O líder do Movimento dos Sem-Terra (MST), José Rainha Júnior, fechou acordo com sindicatos ligados à Central Única de Trabalhadores (CUT) do oeste paulista para atuação conjunta em movimentos de luta na região. O MST vai apoiar as mobilizações dos sindicatos e contará com o reforço dos sindicalistas na luta pela reforma agrária, incluindo as invasões de fazendas. No encontro entre o grupo de Rainha e líderes de seis sindicatos da região, ocorrido neste domingo em Ouro Verde, a 670 quilômetros de São Paulo, ficaram definidas duas frentes de ações. O MST vai ajudar os sindicatos a se organizarem frente à ofensiva das usinas de cana-de-açúcar no oeste e os sindicalistas irão engrossar as fileiras dos sem-terra nas invasões de fazendas. "Estamos preparando uma grande mobilização no Pontal e na Alta Paulista", anunciou o líder. "Esperamos que o governo não seja pego de surpresa." Segundo ele, a união dos sem-terra e dos trabalhadores rurais é "natural", pois a bandeira de luta é a mesma: "pelas melhores condições de trabalho digno e de vida, contra a miséria e a fome". Rainha, que trava uma guerra não declarada contra parte das lideranças oficiais do MST - apesar de sua história dentro do movimento, ele foi tirado das funções de coordenação - enxergou a oportunidade de engrossar as fileiras dos sem-terra com a mão de obra atraída pelos canaviais. Na região, já atuam cerca de 50 mil cortadores de cana, na maioria imigrantes do Norte e Nordeste. Na entressafra, essa mão de obra fica desempregada. Alguns sindicatos já organizaram acampamentos para abrigar esses cortadores, mas as ações de luta pela terra ainda são isoladas. Os sindicalistas pretendem se valer da experiência de José Rainha na organização e mobilização dessa massa. "Ninguém é contra as usinas, mas é preciso ter um programa diferenciado de agricultura familiar que possa atender esses companheiros, e também dar atenção às questões trabalhistas", disse Rainha. Segundo ele, quanto mais organizados, maior poder de negociação os trabalhadores terão com o governo. Serra Esta semana, Rainha se reuniu com o presidente do Instituto de Terras do Estado de São Paulo (Itesp), Gustavo Ongaro, nomeado recentemente pelo governador José Serra. "Temos esperança que o Serra será diferente no Alckmin no tratamento da questão agrária. Esperamos que ele seja da linha do Mário Covas (ex-governador, já falecido), que tinha uma visão diferente do problema social." Para o líder, Serra teve participação ativa em movimentos estudantis e foi exilado. "Ele sabe que a ocupação é necessária para acordar o Estado".