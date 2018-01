Rainha diz que marcha vai até Presidente Prudente A situação é tensa na divisa de Presidente Prudente e Pirapozinho, no Pontal do Paranapanema, interior de São Paulo. O prefeito de Presidente Prudente, Agripino Lima (PTB), colocou máquinas da prefeitura na Rodovia Assis Chateaubriand, que liga São Paulo ao Paraná, para impedir que integrantes do Movimento Nacional dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) cheguem à cidade. A marcha pela paz, em protesto contra a tentativa de homicídio sofrida por José Rainha Júnior, há 10 dias, começou ontem, em Teodoro Sampaio. Agripino diz que quer manter a ordem em Presidente Prudente. Rainha afirma que a caminhada, com a participação de cerca de mil sem-terra, vai continuar até Presidente Prudente, a oito quilômetros do local interditado. Cerca de 30 policiais militares estão no local.