Raimundo Viana também desiste do governo do Ceará Uma segunda renúncia no processo eleitoral cearense fortalece a candidatura de Lúcio Alcântara ao governo do Ceará. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Raimundo Viana, também anunciou hoje a sua desistência da pré-candidatura pelo PSDB ao Governo. Com isso, a disputa fica polarizada entre Alcântara, que é líder nas pesquisas, e o ministro do Planejamento, Martus Tavares, que sequer foi mencionado nas sondagens eleitorais. Alcântara, portanto, deverá receber o apoio do governador Tasso Jereissati. O governador vai disputar a vaga no Senado, aberta com a candidatura de Alcântara ao Governo. A outra vaga no Senado poderá ser oferecida ao PMDB, numa aliança que está sendo costurada pelo próprio Tasso com o deputado Eunício Oliveira.