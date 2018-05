PMDB indica Raimundo Lira para presidir Comissão do Impeachment no Senado; Anastasia será o relator

BRASÍLIA - O líder do PMDB no Senado, Eunício Oliveira (CE), indicou no final da manhã desta quarta-feira, 20 o senador Raimundo Lira (PMDB-PB) para presidir a comissão do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Como os peemedebistas, que compõem a maior bancada da Casa com 18 senadores, optaram pela presidência do colegiado, o bloco partidário liderado pelo PSDB vai indicar o senador tucano Antonio Anastasia (MG) para a relatoria dos trabalhos.

O convite de Eunício foi feito a Lira durante uma reunião dos dois realizada no gabinete da liderança do PMDB da Casa. Na conversa, o líder peemedebista disse ao colega de bancada ter optado pelo nome dele por considerá-lo um parlamentar de "perfil moderado" e que tem experiência política. Afirmou ainda que Lira tem um "bom relacionamento" com os colegas da bancada.

Lira, que foi senador constituinte (1987-1995), já presidiu em três ocasiões a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), da qual foi um dos fundadores, e já comandou a Comissão Mista de Orçamento. Recentemente, relatou no Senado a proposta que permitiu a troca de partidos de detentores de mandato eletivo durante 30 dias sem serem punidos.

O líder disse ainda no encontro não ter optado pela escolha da relatoria dos trabalhos por considerar que o partido é parte interessada nessa discussão, uma vez que o vice-presidente, Michel Temer, assumirá o comando do País em caso de afastamento de Dilma. Procurado pela reportagem o por telefone, o senador limitou-se a confirmar o convite.

Até o momento, Eunício ainda não definiu os outros quatro integrantes da comissão da bancada peemedebista. A tendência é que faça até a sexta-feira (22).

Relator. Por exclusão, o bloco liderado pelo PSDB indicará Antonio Anastasia para relator o pedido. O senador mineiro foi governador de Minas Gerais (2011-2014) e antes vice do presidente do PSDB, senador Aécio Neves (MG). Advogado e professor de Direito, o tucano é tido como discreto na Casa. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal (STF) arquivou inquérito que o envolvia na Operação Lava Jato.

Pelo Placar do Impeachment, produzido pelo Grupo Estado, Lira e Anastasia aparecem como favoráveis ao afastamento de Dilma.

Todos os 21 integrantes da comissão terão de ser eleitos na em sessão marcada para a próxima segunda-feira (25). A escolha dos presidentes e relator também precisam passar por votação, mas no caso o escrutínio será feito pela própria comissão - a expectativa é que essa eleição também ocorra na segunda.