Raimundo Colombo toma posse em Santa Catarina Florianópolis - Em seu discurso de posse, ocorrido na noite deste domingo, no plenário da Assembleia Legislativa (ALESC), o governador eleito de Santa Catarina Raimundo Colombo (DEM) garantiu que não abrirá mão de fazer uma gestão voltada para o povo catarinense. "Governo e povo se confundem. Quero o povo do meu lado para me ajudar naquilo que for preciso. Ele na será negligenciado naquilo que precisar dentro do serviço público. Este é o perfil e o caráter do governo que se instala", afirmou Colombo.