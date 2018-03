Rafale apresenta projeto de venda de caças no Sul

"Encontros como os de hoje fazem parte de nosso modo de desenvolver laços com as indústrias e instituições acadêmicas brasileiras", afirmou o representante do consórcio no Brasil Jean-Marc Merialdo, referindo-se a eventos semelhantes promovidos no ano passado em São José dos Campos, Belo Horizonte, São Bernardo do Campo e Rio de Janeiro. Nessas reuniões foram fechados 70 acordos de cooperação com empresas e universidades brasileiras que poderão ter acesso à tecnologia francesa e se tornar fornecedores de componentes do projeto, se a oferta francesa for a vencedora.

Mesmo que admita vínculos com o sucesso do projeto, Merialdo ressalva que a aproximação do consórcio com empresas brasileiras não está vinculada exclusivamente ao negócio dos caças. "Nossas três empresas têm no Brasil outros interesses além dos caças, mas é evidente que, se sair, (a venda dos aviões) será uma enorme alavanca para todos esses projetos".