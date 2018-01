Racionamento pode terminar em fevereiro O presidente da Câmara de Gestão da Crise de Energia, Pedro Parente, disse que o racionamento de energia poderá acabar durante o mês de fevereiro. Ele afirmou que se o enchimento dos reservatórios continuar nos níveis atuais, há uma grande possibilidade de que se atinja a curva-guia superior antes do fim do próximo mês. Essa curva-guia indicará que o mercado poderá ser atendido sem necessidade de uso das térmicas emergenciais, mesmo que este ano seja igual ao pior ano de chuvas dos últimos 70 anos. "Isto seria uma transição para o fim do racionamento", comentou Parente, referindo-se às medidas de alívio do racionamento que foram anunciadas hoje, para fevereiro. Para alguns consumidores, segundo Parente, o racionamento praticamente já acabou, tendo-se como base o consumo verificado em maio-junho-julho de 2000. Como a meta de consumo foi ampliada em fevereiro em seis pontos porcentuais, quem está usando essa base de cálculo passará de uma economia de 7% para apenas 1%. No caso dos consumidores que tiverem usando como base o consumo verificado no Verão do ano passado, a meta de economia cai de 20% para 14%. O ministro de Minas e Energia, José Jorge, observa, no entanto, que enquanto houver uma meta de consumo, não estará encerrado o racionamento, mesmo que a economia solicitada seja zero. "O que termina o racionamento é não ter metas de consumo", afirmou.