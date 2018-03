Rachid diz que deixa Receita sem ressentimentos

O ex-Secretário da Receita Federal Jorge Rachid evitou dar explicações sobre os motivos que o levaram a deixar o comando da Secretaria, cargo que ocupava desde o primeiro mandato do governo Lula, em 2003. Questionado se deixava o cargo com ressentimentos, Rachid respondeu: "de jeito nenhum" e entrou rapidamente no Ministério. Hoje pela manhã, Rachid dispensou o carro oficial que foi buscá-lo em sua residência. Veja também: Fazenda divulga nota comunicando a saída de Rachid Na manhã desta quinta-feira, 31, o Ministério da Fazenda divulgou nota comunicando a saída de Jorge Rachid da Secretaria da Receita Federal do Brasil e a nomeação da Superintendente Regional da Receita Federal do Brasil na 4ª Região Fiscal, Lina Maria Vieira, para o cargo. Rachid estava no comando da Secretaria desde novembro de 2005.