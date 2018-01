Rachado, PT-MG pede intervenção da direção nacional O racha entre os petistas mineiros ganha proporção cada vez maior. Hoje, o grupo ligado ao ministro do Desenvolvimento Social, Patrus Ananias, pediu a intervenção da direção nacional do PT no diretório estadual para garantir a apuração dos votos da eleição estadual. A contagem foi suspensa ontem, para análise de recursos contra supostas irregularidades na votação, mas deveria ter sido retomada ontem por determinação da própria executiva nacional.