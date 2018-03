Rabino Henry Sobel visita José Alencar em hospital

"José Alencar estava de alto astral, plenamente consciente de sua situação grave, mas está disposto a lutar. E eu digo que quando a gente está disposto a lutar, a gente vence. José Alencar é um vencedor", afirmou o rabino, depois de permanecer por cerca de 20 minutos ao lado do ex-vice-presidente.

Sobel contou que Alencar está com "todo o intestino inflamado" e disse que este é "o grande perigo". Segundo o rabino, o ex-vice-presidente estava acompanhado da filha e do infectologista David Uip. O religioso abençoou Alencar: "Que Deus o abençoe e o proteja, José Alencar. Que Deus faça brilhar sua presença sobre o senhor e que abençoe a plenitude do seu shalom (paz, em hebraico)".

Pouco antes da visita de Sobel, o médico Raul Cutait chegou ao hospital, mas não quis falar com os jornalistas e informou que estava a caminho da UTI para ver Alencar.