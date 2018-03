Rabelo comunica candidatura de Netinho a Lula

Rabelo e Orlando estiveram na noite de ontem com o pré-candidato petista, o ministro da Educação, Fernando Haddad, que contava com a possibilidade de ter os comunistas em seu palanque eleitoral no próximo ano. No encontro, os comunistas avisaram que manterão a candidatura do vereador Netinho de Paula à sucessão do prefeito Gilberto Kassab (PSD) e que uma aliança com o PT só será possível no segundo turno. "Eles deixaram claro que serão duas candidaturas que nunca vão se hostilizar", contou um interlocutor do PCdoB. Segundo os comunistas, a conversa com Lula hoje foi "fraternal" e "compreensiva".

Já o governador tucano foi levado ao apartamento de Lula pelo prefeito Luiz Marinho. Anchieta Júnior esteve na manhã de hoje no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC para o fórum de desarmamento da região.

Ontem, os parlamentares da bancada do PT na Câmara dos Deputados gravaram uma homenagem a Lula. Com a presença do presidente da Câmara, Marco Maia (RS), dos líderes da bancada Paulo Teixeira (SP) e do governo, Cândido Vaccarezza (SP), os petistas fizeram o "L" de Lula e cantaram o tradicional "Olê, olê, olê, olá, Lula...", música que marcou as campanhas eleitorais do ex-presidente.