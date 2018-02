R$ 500 mi compram 2,5 mi de cestas Com os R$ 500 milhões que irão para a TV Brasil, o governo Lula poderia estender a 718.390 famílias, por um ano, o benefício básico de R$ 58 pago mensalmente a participantes do Bolsa-Família. Isso ampliaria em 6,47% a abrangência do programa. Os R$ 500 milhões seriam suficientes para distribuir 2,5 milhões de cestas básicas, se o preço médio de cada cesta for de R$ 200. E representam dois terços do que o governo está investindo na construção de 150 escolas técnicas. Na área de transporte aéreo, o valor permitiria repetir, com sobra, o gasto de R$ 390 milhões na expansão do Aeroporto Santos Dumont (RJ).