R$ 152 mi em benefícios do Bolsa-Família foram sacados

A assessoria do banco afirmou que, por causa do tumulto e da superlotação nas agências, a instituição financeira permitiu que os beneficiários antecipassem o recebimento da parcela de maio. Essa possibilidade, no entanto, foi encerrada nesta segunda-feira e os assistidos pelo programa voltaram a receber apenas de acordo com a tabela.

Os rumores lotaram, no fim de semana, as agência da instituição nas capitais do Nordeste, além de Manaus, Belém e Rio, conforme a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campello, que precisou desmentir o boato neste domingo. A população também correu aos caixas por causa de uma outra informação falsa, de acordo com a qual haveria um pagamento extra do Bolsa-Família, no valor de 200 reais, em razão do Dia das Mães.