Quitação da dívida de Lula é ´assunto velho´, diz Okamoto O presidente do Serviço Brasileiro de Apoio à Pequena e Micro Empresa (Sebrae), Paulo Okamoto, disse nesta terça-feira à Agência Estado que a polêmica história da quitação que teria feito de um empréstimo do PT ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva "é um assunto da eleição passada, um assunto batido, velho". O próprio Okamoto afirmou que pagou o débito, mas a origem do dinheiro - cerca de R$ 29 mil - até hoje não foi esclarecida, e Lula afirma que não tem essa dívida. Okamoto falou rapidamente ao sair do Palácio do Planalto, onde, segundo ele, tratou de assuntos referentes ao projeto de criação do Estatuto das Micro e Pequenas Empresas, em tramitação no Senado. À saída, Okamoto cumprimentou a deputada Angela Guadagnin (PT-SP), que chegava ao Palácio. Ela ficou famosa por ter dançado no plenário da Câmara para comemorar a absolvição do deputado João Magno (PT-MG), acusado de envolvimento no esquema do mensalão. A deputada não foi reeleita em outubro.