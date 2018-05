Quintella comunicou a Temer que deixaria liderança do PR para apoiar impeachment

BRASÍLIA - Antes de anunciar, nesta segunda-feira, 11, que abriria mão da liderança do PR na Câmara para votar a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff, o deputado federal Maurício Quintella (AL) se reuniu com o vice-presidente Michel Temer.

No encontro, Quintella comunicou sua decisão a Temer e se colocou à disposição para negociar o apoio do PR em um eventual governo do peemedebista, que assumirá a presidência da República, caso Dilma seja afastada.

O ex-líder sinalizou esse apoio durante a entrevista coletiva. "Acredito que um novo governo precisa muito do apoio do Congresso Nacional para governar", afirmou nesta segunda, ao comunicar oficialmente sua saída da liderança.

Quintella abriu mão da liderança por divergir da Executiva Nacional do partido, que segue contra o afastamento de Dilma. Ele calcula que, dos 40 deputados do PR, entre 25 e 30 devem segui-lo e votar a favor do impeachment no plenário.