Quilombolas discutem impacto de ferrovia em São Roque Moradores do Quilombo do Carmo, em São Roque, querem ser compensados pelos impactos da ferrovia que há quase um século corta a região. A questão será discutida neste sábado, 1º, numa reunião com representantes da Fundação Palmares e do Ministério Público Federal (MPF), que tutela os direitos dos quilombolas. O projeto, da concessionária America Latina Logística (ALL), prevê uma nova linha ao lado da que foi construída em 1928 pela extinta Estrada de Ferro Sorocabana (EFS). O encontro será realizado na capela de Nossa Senhora do Carmo.