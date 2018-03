Questionado em campanha, Maluf diz desconhecer assunto Pitta

O candidato à Prefeitura de São Paulo, Paulo Maluf (PP), percorreu nesta quinta-feira, 10, em campanha, a rua José Paulino, no bairro do Bom Retiro, e foi questionado por repórteres sobre a prisão de Celso Pitta na operação Satiagraha, da Polícia Federal. No entanto, ele limitou-se a dizer que "desconhecia o assunto Pitta" naquele momento. "Só falo de política", disse. Veja também: Calendário eleitoral Veja as regras para as eleições municipais Especial tira dúvidas do eleitor sobre as eleições Pitta ficou conhecido em 1996, quando Maluf o lançou candidato à Prefeitura de São Paulo para sucedê-lo. O ex-prefeito de São Paulo foi preso pela operação que investiga desvio de verbas públicas, corrupção e lavagem de dinheiro. Entre os presos, além de Pitta, estão o banqueiro Daniel Dantas, do banco Opportunity e o empresário Naji Nahas. Durante a caminhada, Maluf entrou em diversas lojas, abraçou as vendedoras e carregou crianças. O candidato disse também que a cidade está "parada" e que a cidade só "anda" por conta de suas obras. Por diversas vezes, foi cercado por camelôs que o questionaram sobre ações policiais para retirada da rua. "Polícia tem que pegar bandido, no meu governo, trabalhador é trabalhador", respondeu Maluf. (Com Epitácio Pessoa, da AE)