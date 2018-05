Questão sobre reajuste é página virada, diz Cardozo O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, disse hoje que a questão envolvendo o reajuste do Judiciário e a proposta orçamentária de 2012 é página virada. Questionado, ao sair da cerimônia de posse de dois ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ), se o fato teria provocado algum atrito na relação entre Judiciário e Executivo, Cardozo respondeu: "Absolutamente nenhum. Houve um diálogo normal entre poderes. Isso é página virada, continuamos com excelente diálogo".