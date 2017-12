´Quero saber´ quais empresas estão com Valério, diz Silvinho O ex-secretário geral do PT Sílvio Pereira disse à CPI dos Bingos, nesta quarta-feira, que não sabe quais são as empresas que integrariam o "pool" organizado por trás de Marcos Valério para financiar o PT e o mensalão. "Quero saber também. Não sei quem são", disse ele. Na entrevista que deu ao jornal O Globo, publicada no domingo passado, dia 7, Silvinho disse que muitas empresas estavam articuladas para garantir a arrecadação de recursos para o PT. Pereira não citou nomes. "Empresas. Muitas. Não vou falar nomes. As empresas entre si fraudam as coisas. Às vezes o governo não persegue e é só isso. Elas se associam em consórcios, combinam como vencer (licitações)", disse ele, segundo o jornal. Este texto foi alterado às 15h15, com o acréscimo de informações. Trechos sobre a defesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foram transferidos para outra matéria, que aborda este aspecto do depoimento.