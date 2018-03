'Queremos investigação séria', diz relator da CPI

Recém anunciado relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Cachoeira, o deputado Odair Cunha (PT-MG) defendeu que as investigações tenham como foco o contraventor Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, e suas relações, sem atingir o Palácio do Planalto. "Não se trata de uma investigação que vá para cima do Planalto", afirmou Cunha, referindo-se ao suposto envolvimento do subchefe de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais, Olavo Noleto. O relator observou, no entanto, que as investigações serão feitas "doa a quem doer".

Os nomes que vão integrar a CPI do Cachoeira serão anunciados formalmente nesta terça-feira, 24, até o fim do dia. A primeira reunião da comissão deverá ocorrer nesta quarta. Antes de aprovar qualquer convocação, Cunha quer analisar, primeiro, toda a documentação referente às Operações Vegas e Monte Carlo, da Polícia Federal. "Queremos produzir uma investigação séria e serena que identifique o poder paralelo que se instalou a partir de Cachoeira", disse o relator.