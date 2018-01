Querem transformar a vítima em réu, dizem petistas Lideranças petistas reunidas hoje pela manhã na missa em memória do prefeito Celso Daniel garantiram que continuam acreditando na tese de crime por motivação política. "Enquanto a polícia não concluir as investigações, teremos cautela em comentar o assunto. Mas não temos dúvidas de que a motivação foi política", afirmou o deputado Aloizio Mercadante. A missa em memória de Celso Daniel reuniu mais de 500 pessoas, neste feriado, na Paróquia São Domingos, em São Paulo. Para o deputado José Genoíno, provável candidato ao governo do Estado de São Paulo nessas eleições, a polícia de São Paulo tem demonstrado que está desarticulada, sem autoridade e sem agilidade. "Chamo a atenção do secretário de Segurança Pública de São Paulo para que não se transforme uma vítima em réu", afirmou Genoíno, numa referência ao atual rumo das investigações. O presidente de honra do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, também garantiu que "ainda é cedo para se ficar fazendo análises". Lula disse que é necessário acabar com a insegurança das grandes cidades e acredita que, pela primeira vez, os conservadores estão com medo de perder essas eleições. O deputado José Genoíno disse, ainda, que a polícia de São Paulo deveria investigar mais e opinar menos. "Delegado não tem de ficar dando entrevistas; delegado tem de investigar. Lamentavelmente, falta à polícia de São Paulo um núcleo de inteligência", reiterou.