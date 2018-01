Querem ligar o forno da pizza, alerta vice-presidente da CPI O vice-presidente da CPI dos Sanguessugas, Raul Jungmann, garantiu nesta sexta-feira, 28, existir provas contra 80% dos parlamentares acusados de envolvimento no escândalo dos sanguessugas. "Quem está falando em 30% está querendo ligar o forno da pizza", afirmou. A comissão está analisando 90 parlamentares e 26 ex-parlamentares. Cada vez mais se torna público as divergências existentes na comissão para apuração dos culpados. A declaração de Jungmann se baseia em reportagem publicada na Folha , na qual integrantes da CPI, cujos nomes não foram revelados, garantem existir "provas irrefutáveis contra apenas 30% dos acusados. Segundo esses integrantes da CPI, as provas irrefutáveis são aquelas onde o parlamentar ou parente direito receberam depósito em conta bancária , ou aqueles que foram presenteados pela quadrilha com carros ou passagens aéreas. Contra os demais existiriam apenas, "provas testemunhais", que são os depoimentos dos os sócios da Planam, empresa que comandava a fraude. Contradição Embora o sub-relator de sistematização da CPI, deputado Carlos Sampaio (PSDB-SP), tenha afirmado afirmou que a comissão decidiu não notificar mais os novos 4 parlamentares suspeitos no esquema de compra ilegal de ambulâncias, Jungmann disse que somente na terça-feira a comissão vai tomar a decisão se vão ou não notificar os 4 nomes. Jungmann esteve na sede da Polícia Federal de onde saiu com um disquete com cerca de dez depoimentos de assessores de parlamentares supostamente ligados a operações de venda superfaturada de ambulâncias. E ainda deve pegar mais 15 depoimentos. Segundo ele, é fundamental pegar quem meteu a mão em dinheiro, não interessa quem seja, afirmou. "É preciso riscar do mapa as emendas individuais de parlamentares", sustentou. "Alguns parlamentares batem o ponto no plenário da Câmara e saem correndo para bater a carteira do governo federal". Jungmann disse que "é estarrecedor, é uma tragédia, é uma vergonha o envolvimento de tantos parlamentares nessa roubalheira". Segundo ele, o esquema começou pequeno, em 99, e explodiu em 2002, para fazer caixa 2 para campanhas, e, como com isso muitos foram eleitos, o esquema cresceu mais. Ele afirmou que a CPI não quer saber se o parlamentar é do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ou do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. "A CPI quer pegar os ladrões", afirmou, prevendo que o relatório preliminar da comissão parlamentar de inquérito ficará pronto até o próximo dia 9, conforme previsto.