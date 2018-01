'Querem governar o Brasil? Ganhem primeiro a eleição', diz líder do governo

Brasília - O líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), rebateu com ataques nesta segunda-feira, 6, as críticas feitas ao PT e ao governo da presidente Dilma Rousseff pela cúpula do PSDB neste domingo, 5, durante convenção do partido. Guimarães, que também é vice-presidente do PT, chamou de "piada" a acusação de que seu partido quebrou o País e classificou a oposição como "direita autoritária".

"O FHC sai da tribuna da convenção do PSDB e diz 'o PT quebrou o Brasil'. Ele quebrou o Brasil. Queria até vender o Banco do Brasil, a Petrobrás e tudo. Recebemos a inflação de 2002 com 12,5%. Eles (os tucanos) quebraram o Brasil. Dizer que o PT quebrou o Brasil parece uma piada dessa gente que governou durante oito anos, comprou reeleição conforme a imprensa divulgou, e vem agora com estes atalhos autoritários e antidemocráticos", afirmou Guimarães quando questionado sobre a defesa do impeachment da presidente. "Isso é uma visão absolutamente autoritária. Isso é um desserviço isso que o PSDB está fazendo".

"Querem governar o Brasil? Ganhem primeiro a eleição. A democracia tem regras. Qualquer coisa fora disso é uma ameaça ao Estado Democrático de Direito", afirmou o líder do governo.

"Se o PT vai continuar governando o Brasil, que eles esperem 2018 e não fiquem apregoando o caos", disse Guimarães.

"Não é nada responsável para quem quer um dia governar o Brasil. Não vamos aceitar esse tipo de imputação que é feita ao nosso governo. A presidente Dilma foi eleita pelo voto popular e é com ela que vamos governar até 2018. O que virá caberá à sociedade decidir. Essa coisa de discutir impeachment é coisa de uma oposição de direita, truculenta", criticou o petista.

Guimarães citou ainda irregularidades envolvendo tucanos e afirmou que eles não têm "moral" para acusar o PT. "Esse Agripino Maia (DEM), senador, denunciado no Supremo por um desvio de recurso no RN. Esse Cássio Cunha Lima, faz discurso ético, foi cassado pelo TSE. Falta moral para eles virem imputar. O presidente do PSDB diz que o TSE tem que julgar as contas da Dilma. E o que deu pra ele? Quer dizer que as instituições vão fazer o julgamento seletivo? Não. Isso não pode", afirmou Guimarães criticando "vozes do além que ficam a todo instante, ali na moita, querendo dar um pulo engolir alguém".

Questionado a respeito da análise das contas do governo referentes a 2014, Guimarães disse que o governo explicará todas as indagações ao Tribunal de Contas da União (TCU) para que tudo termine "em bom termo". O líder do governo criticou a composição política do colegiado.

"Acho que o TCU deveria ser um órgão eminentemente técnico, com servidores de carreira. TCU não pode ser uma casa para aposentadoria de políticos", afirmou.